Харрис обвинили в множестве худших решений, принятых Байденом

Вице-президент США Камала Харрис, в случае победы на президентских выборах в ноябре, привнесет в мировую политику еще больший хаос, чем нынешний глава Белого дома Джо Байден. Такое мнение в интервью CNN выразил сенатор Том Коттон.

Он заявил, что пристально наблюдал за Харрис на протяжении четырех лет. То, что американские граждане увидели за эту неделю, является лишь небольшим примером того, на что она пойдет, чтобы сделать США менее безопасными, а мир более хаотичным, добавил сенатор.

По словам Коттона, вице-президент причастна к «множеству худших решений, принятых администрацией Байдена», включая вывод американских войск из Афганистана. Он также счел неудовлетворительной позицию Харрис по отношению к палестино-израильскому конфликту.

До этого сообщалось, что Харрис собрала на проведение предвыборной кампании $200 млн с тех пор, как решила участвовать в борьбе за высший государственный пост от Демократической партии.

Накануне экс-президент США Дональд Трамп, выступая на конференции Bitcoin 2024 в городе Нэшвилл (штат Теннесси), заявил, что уровень IQ Камалы Харрис, его соперницы по предвыборной гонке, очень низкий.

Харрис стала участником предвыборной гонки после того, как Байден принял решение прекратить борьбу и отказаться от участия в выборах. Замену главы Белого дома на его вице-президента поддержали большинство высокопоставленных демократов, в том числе Клинтоны и Обама.

Вступление Харрис в гонку подняло ее рейтинги, сократив отставание от Трампа — раньше кандидат республиканцев лидировал с отрывом в 5-6%.

Ранее назвали сумму, которую за неделю собрала предвыборная кампания Харрис.