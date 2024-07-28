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В Госдуме высказались о реакции Запада на сигнал Путина

Депутат Колесник: здравая реакция Запада на сигнал Путина маловероятна

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Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Reuters

Здравая реакция Запада на сигнал президента России Владимира Путина о вероятной отмене моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности маловероятна. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру».

«У нас был мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, от него и будем свободны. Сможем размещать где угодно, как угодно, так, как удобно России», — заявил парламентарий.

В ответ на вопрос, как на это отреагируют США и страны НАТО, депутат предположил, что они «за голову возьмутся наконец», предполагая, какие могут быть последствия.

Колесник подчеркнул, что российская сторона всегда надеется на то, что коллективный Запад «здраво отреагирует» на предупреждения России, но «почти всегда эти надежды не оправдываются».

Незадолго до этого Путин заявил на параде в честь дня Военно-морского флота РФ, что разработка новых ударных систем России вошла в завершающую стадию. Российский лидер предупредил США о зеркальных мерах в ответ на развертывание американских ракетных комплексов в мире.

Ранее на Кубе сообщили о предстоящем заходе в порт Гаваны российских кораблей.

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