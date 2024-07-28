Президент Украины Владимир Зеленский должен следить за тяжелым положением на фронте, а не за предвыборной гонкой в США. Об этом заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«Зеленский должен принять во внимание, что он сталкивается с катастрофической ситуацией на поле боя, независимо от того, будет ли избран Трамп или Камала Харрис», — заявил он.

Миршаймер отметил, что Вооруженные силы Украины находятся в тяжелом положении на линии фронта.

До этого Зеленский раскрыл детали совещания с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Он признал, что ВСУ столкнулись с проблемами на Покровском направлении в ДНР.

Незадолго до того бывший американский разведчик Скотт Риттер обратился к Владимиру Зеленскому из-за неудач украинской армии на поле боя.

Ранее украинцы потребовали отправить Зеленского на фронт.