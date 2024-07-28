Медведев предупредил о жестком отпоре Трампу или любому другому президенту США

Российская Федерация будет вести с Дональдом Трампом или любым другим возможным президентом США диалог с позиций защиты своих интересов. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

По его словам, главным для российских властей является защита безопасности и суверенитета, территориальной целостности РФ.

«С Трампом или любым другим президентом мы будем вести диалог именно с таких позиций», — сказал зампред Совбеза.

Он отметил, что российская сторона знает Трампа «лучше, чем любую «темную лошадку», но не более того».

«Сложностей мы не боимся, но создавать нам новые угрозы и проблемы не позволим, отпор дадим жестко и сразу», — подчеркнул российский политик.

28 июля Медведев также заявил, что Москва предоставит будущему президенту США шанс наладить отношения и снизить глобальную напряженность.

До этого президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия будет работать с любым президентом Соединенных Штатов, которого изберет американский народ.

По его словам, для Кремля конечный результат не будет иметь большого значения.

Ранее Трамп рассказал, почему Байден снялся с выборов.