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Медведев заявил, что у власти на Украине нет шансов

Медведев заявил, что у Киева нет шансов, и украинцы это понимают

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Руководство Украины не представляет народ своей страны и у него нет шансов. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Нацистский режим Киева — это не весь украинский народ. Люди, даже оболваненные и запуганные пропагандой, понимают, что шансов у неофашистов нет», — заявил он.

По словам Медведева, неизбежность падения нацизма и так очевидна. «История это уже доказала 80 лет назад, итоги специальной военной операции тоже говорят сами за себя», — добавил зампред СБ РФ.

До этого Медведев заявил, что народ Украины должен самостоятельно сделать выбор и заменить одиозных политиков у власти на здравомыслящих лидеров. Также, по его словам, Украине необходимо закончить с этой «вакханалией и жить, не оглядываясь на заокеанских кураторов».

18 июля Медведев заявил, что Украина может принять предложение президента России Владимира Путина по завершению конфликта, в противном случае наступление российских войск продолжится.

Ранее Медведев назвал Байдена «выжившим из ума стариком».

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