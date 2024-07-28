Руководство Украины не представляет народ своей страны и у него нет шансов. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Нацистский режим Киева — это не весь украинский народ. Люди, даже оболваненные и запуганные пропагандой, понимают, что шансов у неофашистов нет», — заявил он.

По словам Медведева, неизбежность падения нацизма и так очевидна. «История это уже доказала 80 лет назад, итоги специальной военной операции тоже говорят сами за себя», — добавил зампред СБ РФ.

До этого Медведев заявил, что народ Украины должен самостоятельно сделать выбор и заменить одиозных политиков у власти на здравомыслящих лидеров. Также, по его словам, Украине необходимо закончить с этой «вакханалией и жить, не оглядываясь на заокеанских кураторов».

18 июля Медведев заявил, что Украина может принять предложение президента России Владимира Путина по завершению конфликта, в противном случае наступление российских войск продолжится.

Ранее Медведев назвал Байдена «выжившим из ума стариком».