Российские СМИ проанализировали три года существования AUKUS

На Западе усомнились в эффективности военного блока США, Австралии и Великобритании AUKUS спустя три года после его основания. Об этом пишет РИА Новости.

«Во всех трех странах возникают вопросы о том, когда объединение сможет что-то дать», — вспомнили в издании мнение аналитиков Bloomberg, высказанное в связи с задержками строительства субмарин для Австралии в США.

Отмечается, что до создания AUKUS в 2021 году США и Австралия вели военное сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе в появившемся в 2009 году формате Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), в котором также участвовали Индия и Япония, что ставит вопрос о целесообразности создания нового военного блока в регионе. При этом позднее в материале указывается на тесную интеграцию AUKUS с НАТО.

При этом признается, что сотрудничество в рамках AUKUS привело к углублению обмена военными технологиями между союзниками. Так, американская компания Lockheed Martin заявила о готовности разрабатывать реактивную гиперзвуковую ракету Mako в Великобритании, и лишь затем передавать ее США, что стало прецедентом.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия добивается полного контроля МАГАТЭ за AUKUS.

Ранее глава МО Новой Зеландии Коллинз допустила частичное присоединение островного государства к AUKUS.