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В США обеспокоены возросшей способностью РФ находить бреши в обороне ВСУ

NYT: РФ находит бреши в оборону ВСУ и продвигается вперед

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Россия использует бреши в обороне ВСУ и использует свое преимущество на поле боя. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

«Военные аналитики утверждают, что стремительный прогресс отражает возросшую способность Москвы использовать бреши в украинских оборонительных линиях», - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в последние несколько месяцев российские вооружённые сила «все больше внимания» уделяют выявлению ослабленных и плохо организованных украинских подразделений.

До этого британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что главком ВСУ Александр Сырский «начинает понимать», что российскую армию со всем ее вооружением и оснащением «не удастся остановить».

По его словам, Россия значительно превосходит Украину по числу дронов. При этом российские беспилотники становятся все более эффективными, в то время как украинские БПЛА им существенно уступают из-за российской радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее экс-подполковник СБУ заявил, что на Украину приехали сотни идейных нацистов.

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