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Экс-подполковник СБУ заявил, что на Украину приехали сотни идейных нацистов

Прозоров: сотни идейных нацистов съехались на Украину, чтобы воевать в рядах ВСУ

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Sofiia Gatilova/Reuters

Сотни идейных нацистов со всего мира съехались на Украину, чтобы воевать в рядах ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на бывшего подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова.

По его словам, эти сторонники нацистской идеологии приезжают на Украину даже не по линии государства.

«Они едут конкретно в нацистские подразделения. Это «Правый сектор» (организация запрещена в России)*. Вот они едут конкретно в полк «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), потому что там их побратимы по взглядам», — сказал экс-офицер СБУ.

Он добавил, что речь может идти о сотнях человек.

4 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Западу нужен плацдарм для оказания перманентного давления на РФ, поэтому он хочет иметь нацистский режим на Украине.

До этого президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия сделает все для истребления нацистской идеологии.

Он подчеркнул, что благодаря действиям Российской Федерации, поражение приверженцев нацизма неизбежно.

Ранее подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен сравнил действия ВСУ с поведением нацистов.

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