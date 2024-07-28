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В Германии сообщили печальную новость о финансировании модернизации армии

Минфин ФРГ: Германия не выделит дополнительные средства на модернизацию армии

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Mindaugas Kulbis/AP

Глава немецкого минфина Кристиан Линднер предупредил, что власти не будут выделять дополнительные денежные средства на модернизацию армии ФРГ. Слова министра финансов приводит агентство Reuters.

«У господина Писториуса есть специальный фонд в 100 миллиардов евро (108,6 миллиарда долларов) на модернизацию вооруженных сил, чего не было ни у кого из его предшественников… Вы можете работать с этим», - подчеркнул министр.

Как отмечает агентство, согласованный в июле бюджет Германии разочаровал министра обороны Бориса Писториуса, который отвечает за усилия по укреплению немецкой обороноспособности.

21 июля глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung заявила, что было бы наивно отказаться от размещения в стране американских ракет. По ее словам, это требуется для защиты Германии и балтийских стран на фоне того, что Россия «постоянно наращивает арсенал».

Ранее Шольцу и Бербок предложили отправиться на фронт.

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