В Германии сообщили печальную новость о финансировании модернизации армии

Глава немецкого минфина Кристиан Линднер предупредил, что власти не будут выделять дополнительные денежные средства на модернизацию армии ФРГ. Слова министра финансов приводит агентство Reuters.

«У господина Писториуса есть специальный фонд в 100 миллиардов евро (108,6 миллиарда долларов) на модернизацию вооруженных сил, чего не было ни у кого из его предшественников… Вы можете работать с этим», - подчеркнул министр.

Как отмечает агентство, согласованный в июле бюджет Германии разочаровал министра обороны Бориса Писториуса, который отвечает за усилия по укреплению немецкой обороноспособности.

21 июля глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung заявила, что было бы наивно отказаться от размещения в стране американских ракет. По ее словам, это требуется для защиты Германии и балтийских стран на фоне того, что Россия «постоянно наращивает арсенал».

Ранее Шольцу и Бербок предложили отправиться на фронт.