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Шольцу и Бербок предложили отправиться на фронт

Сопредседатель АдГ Вайдель: Шольц и Бербок должны поехать на фронт на Украину

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Fabrizio Bensch/Reuters

Сопредседатель правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД страны Анналена Бербок должны сами отправиться на украинский фронт. Ее слова приводятся в YouTube-канале фракции.

«Мы четко говорим: если эта кучка дилетантов хочет войны, тогда они должны взять ответственность и сами поехать на украинский фронт», — сказала она.

Далее она перечислила Бербок, Шольца, министра труда Хубертуса Хайля, председателя европейского комитета в бундестаге Антона Хофрайтера.

«Уезжайте все на Украину!» — отметила Вайдель.

По ее словам, все годные к военной службы украинцы, находящиеся в ФРГ, должны быть отправлены также на Украину.

1 июля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала Россию самой большой угрозой для безопасности Европы в обозримом будущем, призвав к защите существующего миропорядка и усиленной поддержке Украины. Шольц заявлял, что ФРГ не станет стороной конфликта на Украине.

Ранее в Германии обстреляли штаб-квартиру партии Шольца.

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