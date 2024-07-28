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В Чехии заявили, что мир находится на грани глобального конфликта

Глава контрразведки Чехии Коуделка: мир на грани глобального конфликта

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Sofiia Gatilova/Reuters

Мир балансирует на грани глобального конфликта. Об этом в беседе с чешским агентством ČTK заявил глава контрразведки Чехии Михал Коуделка.

«Мир кипит и опасно балансирует на грани глобального конфликта», - подчеркнул он.

По словам Коуделки, Европа на данном этапе развития международно-политической ситуации сталкивается с «угрозой» со стороны Китая, России и Ирана.

Вместе с тем он опасается роста преступлений, совершенных в киберпространстве, торговли оружием и потенциального использования систем искусственного интеллекта в военных целях.

До этого экс-президент США Дональд Трамп заявил, что мировое сообщество столкнется с реальным риском начала третьей мировой войны в случае его поражения на выборах в ноябре.

Ранее Эрдоган оценил риски начала третьей мировой войны.

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