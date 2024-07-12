Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эрдоган оценил риски начала третьей мировой войны

Эрдоган заявил, что не видит рисков третьей мировой войны после саммита НАТО

close
100%
Depo/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отсутствии рисков начала третьей мировой войны после саммита НАТО, прошедшего в Вашингтоне. Слова турецкого лидера приводит РИА Новости.

«Если честно, я этого не вижу и не хочу видеть. Если вспомнить причины, которые привели мир к войне раньше, и меры, которые не были приняты, то очевидно, что мы должны позаботиться о том, чтобы не впасть в эти ошибки сегодня», – ответил президент на вопрос о начале нового мирового конфликта.

По его словам, все страны должны направить усилия на достижение мира, а не на развязывание войны. Эрдоган также призвал разработать планы по обеспечению мира и сделать его постоянным.

До этого Эрдоган заявил, что Запад серьезно обеспокоен развитием связей между Россией и КНР и отсутствием желаемых успехов на Украине. Он подчеркнул, что западные страны оказывают Киеву финансовую и материальную поддержку, но пока не добились тех результатов, на которые рассчитывали.

Ранее Эрдоган обвинил США в поддержке террористов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами