Эрдоган оценил риски начала третьей мировой войны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отсутствии рисков начала третьей мировой войны после саммита НАТО, прошедшего в Вашингтоне. Слова турецкого лидера приводит РИА Новости.

«Если честно, я этого не вижу и не хочу видеть. Если вспомнить причины, которые привели мир к войне раньше, и меры, которые не были приняты, то очевидно, что мы должны позаботиться о том, чтобы не впасть в эти ошибки сегодня», – ответил президент на вопрос о начале нового мирового конфликта.

По его словам, все страны должны направить усилия на достижение мира, а не на развязывание войны. Эрдоган также призвал разработать планы по обеспечению мира и сделать его постоянным.

До этого Эрдоган заявил, что Запад серьезно обеспокоен развитием связей между Россией и КНР и отсутствием желаемых успехов на Украине. Он подчеркнул, что западные страны оказывают Киеву финансовую и материальную поддержку, но пока не добились тех результатов, на которые рассчитывали.

Ранее Эрдоган обвинил США в поддержке террористов.