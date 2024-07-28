Путин сравнил планы США по размещению ракет в ФРГ с холодной войной

Планы американского руководства по размещению высокоточного оружия в Германии напоминают события времен холодной войны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступление которого транслировал «Первый канал».

Глава государства 28 июля принял участие в параде Военно-морского флота (ВМФ) РФ в Санкт-Петербурге. В своей речи он обратил внимание, что США намерены с 2026 года разместить на территории ФРГ комплексы ракетного оружия большой дальности.

«Такая ситуация напоминает события времен холодной войны, связанные с размещением в Европе американских «Першингов», ракет средней дальности», — подчеркнул российский лидер.

Вместе с этим Путин предупредил, что в случае появления комплексов США на немецкой территории РФ перестанет считать себя обязанной соблюдать мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. По словам президента, при реализации Вашингтоном данной инициативы ряд важных российских объектов может оказаться под угрозой. Время подлета к ним американских ракет составит всего около 10 минут, добавил глава государств.

Ранее в государственном департаменте США прокомментировали возможное размещение высокоточного оружия в Германии.