Путин анонсировал продолжение развития системы ПВО на дальних рубежах

Россия продолжит развитие систем противовоздушной обороны (ПВО) на ближних и дальних рубежах. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время Главного военно-морского парада в День Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге.

«Мы продолжим… развивать системы разведки, наблюдения и противовоздушной обороны на ближних и дальних рубежах», — заявил глава государства.

Российский лидер в ходе выступления также подчеркнул, что Россия продолжит наращивать обеспечение сил Военно-морского флота.

Путин прибыл на парад ВМФ РФ, который проходит в Санкт-Петербурге. Мероприятие будет состоять из двух частей — морской и наземной. Всего в параде, как ожидается, примут участие 20 надводных кораблей и катеров, а также четыре парусных судна и одна подводная лодка.

После завершения морской части состоится торжественный марш парадных расчетов военных и воспитанников довузовских учреждений ВМФ РФ. Вечером в Санкт-Петербурге состоится салют.

Ранее Путин заявил, что США всегда патрулировали российские границы.