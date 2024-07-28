Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин анонсировал продолжение развития системы ПВО на дальних рубежах

Путин: Россия продолжит развивать ПВО на дальних рубежах

close
100%
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Россия продолжит развитие систем противовоздушной обороны (ПВО) на ближних и дальних рубежах. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время Главного военно-морского парада в День Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге.

«Мы продолжим… развивать системы разведки, наблюдения и противовоздушной обороны на ближних и дальних рубежах», — заявил глава государства.

Российский лидер в ходе выступления также подчеркнул, что Россия продолжит наращивать обеспечение сил Военно-морского флота.

Путин прибыл на парад ВМФ РФ, который проходит в Санкт-Петербурге. Мероприятие будет состоять из двух частей — морской и наземной. Всего в параде, как ожидается, примут участие 20 надводных кораблей и катеров, а также четыре парусных судна и одна подводная лодка.

После завершения морской части состоится торжественный марш парадных расчетов военных и воспитанников довузовских учреждений ВМФ РФ. Вечером в Санкт-Петербурге состоится салют.

Ранее Путин заявил, что США всегда патрулировали российские границы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами