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Молдавия может признать «геноцидом» голод после Великой Отечественной войны

Спикер парламента Молдавии Гросу: голод 1946-1947 гг. могут признать геноцидом

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Михай Карауш/РИА Новости

Власти Молдавии могут признать голод 1946-1947 гг. «геноцидом» по аналогии с так называемым «голодомором», в Кишиневе есть мнения, что недостаточно лишь декларативно осудить события того времени. Об этом в эфире телеканала TVR Moldova заявил спикер парламента Молдавии Игорь Гросу.

«У нас есть такая дискуссия и есть мнения, что недостаточно иметь только осуждающую декларацию», — подчеркнул спикер (цитата по РИА Новости).

Гросу не исключил, что власти Молдавии могут «выйти с такой инициативой» и признать голод «геноцидом».

В ноябре прошлого года посольство РФ в США резко раскритиковало американские власти за попытки провести параллели между «голодомором» и военной спецоперацией России на Украине.

Дипломаты напомнили, что масштабная нехватка пищи, вызванная в том числе неурожаем, создала гуманитарную катастрофу во всем СССР в начале 1930-х. В посольстве назвали эти события общей трагедией для многих этносов Советского Союза, включая русских, украинцев и другие народы.

Посольство отметило, что обвинения в адрес России выглядят особенно нелепо на фоне действий стран Запада, компании из которых на момент конца 2023 года скупали задешево и вывозили украинское зерно, зарабатывая на этом огромные деньги.

Ранее МИД РФ прокомментировал признание Италией «голодомора» геноцидом украинцев.

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