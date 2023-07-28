МИД РФ прокомментировал признание Италией «голодомора» геноцидом украинцев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что признание Италией «голодомора» геноцидом украинцев отдаляет нормализацию российско-итальянских отношений. Об этом говорится в официальном комментарии дипломата, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, принимая подобные решения итальянские законодатели не проявляют «ни глубины анализа исторических событий, ни политической дальновидности и мудрости».

Представитель МИД РФ указала, что Москва расценивает данный шаг как свидетельство недальновидной политики Рима, направленной на поощрение русофобии, продвигаемой Украиной.

26 июля сенат парламента Италии на одобрил резолюцию о признании «голодомора» геноцидом украинского народа.

До этого Захарова заявляла, что резолюция Национального собрания Франции о признании «геноцидом украинского населения» голодомора 1932-1933 годов в СССР является примером откровенных спекуляций со стороны Парижа чтобы убедить граждан в необходимости продолжать вооружать армию Украины.

В феврале Народное собрание (парламент) Болгарии признал «голодомор» 1932-1933 годов геноцидом народа Украины и категорически осудил его исполнителей.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.