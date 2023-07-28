Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МИД РФ прокомментировал признание Италией «голодомора» геноцидом украинцев

В МИД РФ назвали недальновидным признание «голодомора» геноцидом украинцев

close
100%
Shutterstock

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что признание Италией «голодомора» геноцидом украинцев отдаляет нормализацию российско-итальянских отношений. Об этом говорится в официальном комментарии дипломата, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, принимая подобные решения итальянские законодатели не проявляют «ни глубины анализа исторических событий, ни политической дальновидности и мудрости».

Представитель МИД РФ указала, что Москва расценивает данный шаг как свидетельство недальновидной политики Рима, направленной на поощрение русофобии, продвигаемой Украиной.

26 июля сенат парламента Италии на одобрил резолюцию о признании «голодомора» геноцидом украинского народа.

До этого Захарова заявляла, что резолюция Национального собрания Франции о признании «геноцидом украинского населения» голодомора 1932-1933 годов в СССР является примером откровенных спекуляций со стороны Парижа чтобы убедить граждан в необходимости продолжать вооружать армию Украины.

В феврале Народное собрание (парламент) Болгарии признал «голодомор» 1932-1933 годов геноцидом народа Украины и категорически осудил его исполнителей.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях