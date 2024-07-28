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Эксперт рассказал об идее, стоявшей у истоков создания БРИКС

Толорая: создавшие объединение БРИКС страны хотели противостоять Западу

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«Газета.Ru»

Государствами, которые стояли у истоков создания БРИКС, двигало желание противостоять Западу. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая.

«Странами, первоначально стоявшими у его истоков, двигало стремление обрести собственный голос, противостоять Западу», - подчеркнул он.

По словам эксперта, именно западные страны вызвали финансовый кризис 2008 года. БРИКС возник как ответ на этот кризис, добавил Толорая.

До этого сообщалось, что соотношение сил в мире постепенно меняется в пользу стран БРИКС.

В свою очередь глава МИД Того Робер Дюссе заявил, что Того рассматривает организацию БРИКС как решающую силу, которая может сыграть роль в формировании многополярного мира.

Ранее Лавров заявил, что Россия будет поддерживать стремление Малайзии сблизиться с БРИКС.

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