Эксперт рассказал об идее, стоявшей у истоков создания БРИКС

Государствами, которые стояли у истоков создания БРИКС, двигало желание противостоять Западу. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая.

«Странами, первоначально стоявшими у его истоков, двигало стремление обрести собственный голос, противостоять Западу», - подчеркнул он.

По словам эксперта, именно западные страны вызвали финансовый кризис 2008 года. БРИКС возник как ответ на этот кризис, добавил Толорая.

До этого сообщалось, что соотношение сил в мире постепенно меняется в пользу стран БРИКС.

В свою очередь глава МИД Того Робер Дюссе заявил, что Того рассматривает организацию БРИКС как решающую силу, которая может сыграть роль в формировании многополярного мира.

Ранее Лавров заявил, что Россия будет поддерживать стремление Малайзии сблизиться с БРИКС.