Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия приветствовала интерес Малайзии к БРИКС

Лавров: Россия будет поддерживать стремление Малайзии сблизиться с БРИКС

close
100%
Mike Segar/Reuters

Россия приветствует интерес Малайзии к БРИКС. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге по итогам визита в страну, передает РИА Новости.

«Малайзия выразила заинтересованность в укреплении контактов с БРИКС», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Он обратил внимание, что российская сторона намерена активно поддерживать этот интерес и продвигать в качестве председателя организации.

До этого Лавров провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. В финале участники переговоров обменялись подарками. Российский министр преподнес малазийскому премьеру книги. Ответным подарком стала гравюра с изображением местной архитектуры. Также Лавров провел переговоры с главой МИД Малайзии Мохамадом Хасаном в Куала-Лумпуре.

Утром 27 июля глава МИД РФ принял участие в министерской встречи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров объединения.

Ранее эксперт заявил, что соотношение сил в мире меняется в пользу БРИКС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами