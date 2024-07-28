Россия приветствовала интерес Малайзии к БРИКС

Россия приветствует интерес Малайзии к БРИКС. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге по итогам визита в страну, передает РИА Новости.

«Малайзия выразила заинтересованность в укреплении контактов с БРИКС», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Он обратил внимание, что российская сторона намерена активно поддерживать этот интерес и продвигать в качестве председателя организации.

До этого Лавров провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. В финале участники переговоров обменялись подарками. Российский министр преподнес малазийскому премьеру книги. Ответным подарком стала гравюра с изображением местной архитектуры. Также Лавров провел переговоры с главой МИД Малайзии Мохамадом Хасаном в Куала-Лумпуре.

Утром 27 июля глава МИД РФ принял участие в министерской встречи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров объединения.

Ранее эксперт заявил, что соотношение сил в мире меняется в пользу БРИКС.