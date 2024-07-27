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Израиль направил США новое предложение по переговорам о заложниках

Израиль направил США новое предложение по переговорам с ХАМАС о заложниках

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Khalil Hamra/AP

США направили Израилю новое предложение по переговорам с ХАМАС о заложниках. Об этом пишет Axios со ссылкой на ряд источников.

«Обновленное израильское предложение включает в себя упоминание о создании иностранного механизма для мониторинга и предотвращения переправки боевиков и оружия с юга сектора Газа на север», — сообщило издание.

Отмечается, что предлагаемая кабинетом премьер-министром Израиля Биньямина Нетаньяху сделка нереалистична.

Также отмечается, что новое предложение Израиля также предполагает, что изменение точек перераспределения сил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа на первом этапе сделки, а также положение о том, что силы ЦАХАЛ останутся в Филадельфийском коридоре на границе между сектором Газа и Египтом до завершения первого этапа сделки с ХАМАС.

До этого стало известно, что новые требования Израиля осложнили переговоры о перемирии с ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Вечером 6 мая Израиль начал наземную операцию в Рафахе, где, по разным данным, находится от одного до 1,5 миллионов беженцев со всего сектора Газа. Мирному населению менее чем за сутки до начала операции было предложено перебраться в «расширенную гуманитарную зону» в 20 км от города. Условием прекращения операции в Рафахе названо освобождение захваченных ХАМАС заложников или уничтожение сил ХАМАС в этом районе.

Ранее США предложили Израилю ценную помощь в обмен на отказ от вторжения в Рафах.

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