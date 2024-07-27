Противники санкций против РФ в Германии получили поддержку 28% избирателей

Противники санкций против РФ получили поддержку 28% избирателей в ФРГ. Об этом пишет Bild.

Так, партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW), впервые за историю существования получила рекордный рейтинг 10%. При этом ультраправая партия Альтернатива для Германии» (АдГ) добилась рейтинга в 18%. 28% голосов избирателей в случае выборов соответствовало бы 31% голосов в бундестаге.

Партии, входящие в правящую коалицию «Светофор» — (Социал-демократическая партия Германии, «Зеленые» и Свободная демократическая партия) — суммарно поддерживает 31% избирателей. При этом еще 30% избирателей поддерживают консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 30% (без изменений). Еще 3% поддерживают «левых».

До этого баварский суд разрешил контрразведке следить за партией «Альтернатива для Германии».

Ранее Шольц объяснил, почему Германия заблокировала 14-й пакт санкций против РФ.