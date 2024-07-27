Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Противники санкций против РФ в Германии получили поддержку 28% избирателей

Bild: противники санкций против РФ получили поддержку 28% избирателей в ФРГ

close
100%
Nadja Wohlleben/Reuters

Противники санкций против РФ получили поддержку 28% избирателей в ФРГ. Об этом пишет Bild.

Так, партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW), впервые за историю существования получила рекордный рейтинг 10%. При этом ультраправая партия Альтернатива для Германии» (АдГ) добилась рейтинга в 18%. 28% голосов избирателей в случае выборов соответствовало бы 31% голосов в бундестаге.

Партии, входящие в правящую коалицию «Светофор» — (Социал-демократическая партия Германии, «Зеленые» и Свободная демократическая партия) — суммарно поддерживает 31% избирателей. При этом еще 30% избирателей поддерживают консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 30% (без изменений). Еще 3% поддерживают «левых».

До этого баварский суд разрешил контрразведке следить за партией «Альтернатива для Германии».

Ранее Шольц объяснил, почему Германия заблокировала 14-й пакт санкций против РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами