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В Индии считают, что Моди может привезти в Киев предложения по урегулированию кризиса

Политолог Унникришнан: Моди может предложить Киеву план по завершению конфликта

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narendramodi/X (ранее Twitter)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди может представить Украине предложения по урегулированию конфликта с Россией. Такое мнение выразил индийский политолог, почетный научный сотрудник экспертного центра Observer Research Foundation в Нью-Дели Нандан Унникришнан, слова которого передает ТАСС.

«У Моди наверняка есть предложения, которые, по его мнению, могут, если не закончить конфликт полностью, то, хотя бы прийти к перемирию. И Моди несомненно хочет поговорить об этом с Зеленским», — заявил он.

Утром 27 июля ТАСС, ссылаясь на источник в индийском парламенте, сообщил, что Моди в ходе возможного визита на Украину может предложить посредничество Нью-Дели в деле разрешения украинского конфликта.

Накануне индийский телеканал Wion, ссылаясь на источники в дипломатических кругах, сообщил, что визит Моди в Киев может состояться в августе.

Ранее в США рассказали о плане Индии в отношении России.

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