Лавров отметил противоречивость заявлений украинской стороны о переговорах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не слушает слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам. Его слова на пресс-конференции в Лаосе передает РИА Новости.

Лавров отметил, что это также относится к украинскому министру иностранных дел Дмитрию Кулебе, поскольку он и Зеленский часто произносят прямо противоположные вещи.

«Совсем недавно они говорили про переговоры. Зеленский упоминал о готовности в конечном итоге сесть за стол с российскими представителями. Я их не слушаю, честно говоря », — сказал глава МИД России.

26 июля Кулеба заявлял, что никто не будет склонять Украину к мирным переговорам, потому что это «невозможно». При этом 24 июля в ходе встречи с китайским коллегой Ван И дипломат говорил о готовности Киева к диалогу с Москвой на соответствующем этапе.

До этого Зеленский допустил возможность проведения переговоров об урегулировании конфликта с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на действующий на Украине запрет такого диалога.

Ранее британский эксперт назвал сроки начала переговоров по Украине.