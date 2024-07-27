Лавров заявил о неизменности позиции Китая по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиция Китая по Украине осталась неизменной после визита главы украинского МИД Дмитрия Кулебы в Пекин. Его слова на пресс-конференции в Лаосе передает ТАСС.

Лавров рассказал, что министр иностранных дел КНР Ван И проинформировал его о ходе бесед с Кулебой.

«И мы почувствовали, что китайская позиция остается неизменной. Китайская позиция, еще раз говорю, заключается в сосредоточении на первопричинах [украинского конфликта]», — сказал глава МИД России.

24 июля Кулеба провел встречу с китайским коллегой Ван И. В числе прочего министры обсудили ситуацию в зоне украинского конфликта и возможность начала переговоров. В МИД Украины сообщало, что Кулеба довел последовательную позицию своей страны, которая заключается в готовности вести переговорный процесс с Россией на соответствующем этапе. При этом министр иностранных дел уточнил, что одним из условий для начала диалога является желание РФ добросовестно вести переговоры.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность проведения мирных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на действующий в стране запрет на такого рода диалог.

Ранее Путин высказался о готовности Москвы к переговорам с Киевом.