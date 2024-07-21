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Захарова прокомментировала заявление Байдена о выходе из президентской гонки

Захарова: неизвестно, сам ли Байден решил сняться с выборов или решили за него

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Заявление о выходе Джо Байдена из президентской гонки опубликовано от его имени, но сам он пока публично об этом не говорил. Поэтому нельзя точно сказать, сам он принял данное решение или решили за него, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чьи слова приводит РИА Новости.

«То решение, которое было принято, посмотрите, до чего нас с вами довела так называемая американская демократия: ведь мы с вами даже не можем сказать, принято оно было Байденом, или принято оно было за Байдена», – сказала представитель МИД, добавив, что сейчас весь мир размышляет над заявлением главы Белого дома.

21 июля действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Республиканской партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Ранее Трамп назвал своего альтернативного соперника вместо Байдена.

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Выборы в США — 2024
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