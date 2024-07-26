Трамп собирает новый митинг на месте покушения на него

Бывший президент США, кандидат в главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп собирается организовать новый предвыборный митинг в штате Пенсильвания. В своей соцсети Truth Social он пообещал вновь собрать своих сторонников в городе Батлер, где в прошлый раз столкнулся с атакой стрелка.

«Я вернусь в Батлер, Пенсильвания, на большой и красивый митинг», — объявил Трамп, но не уточнил, когда именно в городе состоится предвыборное мероприятие с его участием.

Покушение на Трампа было совершено 13 июля на митинге в Батлере, который находится в штате Пенсильвания. В политика выстрелили несколько раз, его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. В результате атаки пострадали несколько сторонников политика. После оказания помощи Трампа выписали из больницы. В настоящее время расследование нападения на экс-президента все еще продолжается. Из-за покушения президент США Джо Байден призвал общественность к спокойствию и снижению градуса политической борьбы, хотя сам открыто называл Трампа угрозой для американской демократии.

Ранее Трамп пообещал рассекретить материалы расследования покушения на него.