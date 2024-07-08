США передали Украине патрульные катера

Государственная пограничная служба Украины получила от США четыре патрульных катера. Об этом сообщила посол США в Киеве Бриджит Бринк на своей странице в социальной сети Х.

«На прошлой неделе США передали четыре патрульных катера украинским пограничникам», — написала она.

По словам дипломата, эти судна позволят пограничникам защищать береговую линию страны и обеспечивать безопасность прохода кораблей, экспортирующих зерно и другие товары на мировой рынок.

Судя по фото, опубликованным Бринк, речь идет об алюминиевых патрульных катерах Metal Shark 45 Defiant, которые могут разгоняться до 40 узлов и оснащены передовыми навигационными системами.

В середине июня в Одессе прошло мероприятие Black Sea Security Forum 2024, на котором показали новинки украинской военной техники, в том числе морской дрон Stalker 5.0. Безэкипажный катер способен перемещаться на расстоянии до 600 км. Имеется конфигурация «камикадзе», при которой дрон оснащается боевой частью весом 150 кг.

До этого стало известно, что Нидерланды выделят €60 млн на дроны для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сумма предназначена, в том числе, для морских дронов и беспилотников с функцией вида от первого лица.

Ранее ВС РФ уничтожили склады хранения безэкипажных катеров и БПЛА самолетного типа.