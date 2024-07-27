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В США раскрыли детали встречи Трампа с Нетаньяху

Трамп на встрече с Нетаньяху пообещал восстановить мир на Ближнем Востоке

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Marco Bello/Reuters

Бывший президент США, кандидат в главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп собирается урегулировать конфликт на Ближнем Востоке в случае победы на выборах, передает РИА Новости. Как заявили в штабе политика, он пообещал приложить все усилия для этого в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во Флориде.

«Трамп выразил солидарность с Израилем после отвратительного нападения, которое произошло 7 октября (2023 года), и пообещал, что по возвращении в Белый дом приложит все усилия для восстановления мира на Ближнем Востоке и борьбы с распространением антисемитизма в университетских кампусах по всей территории США», — говорится в сообщении.

Трамп и Нетаньяху встретились 26 июля в поместье политика-республиканца Мар-а-Лаго. Премьер Израиля приехал к бывшему президенту после выступления в конгрессе, беседы с нынешним главой Белого дома Джо Байденом и встречи с вице-президентом США Камалой Харрис — основного претендента на выдвижение в главы государства от Демократической партии.

Ранее Трамп уличил Харрис в неуважении к Израилю после призыва прекратить огонь в Газе.

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