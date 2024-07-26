Лавров и глава МИД Турции обсудили предстоящие контакты на высшем уровне

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан в ходе встречи в Лаосе обсудили график предстоящих двусторонних контактов на высшем уровне. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.

В заявлении отмечается, что переговоры состоялись 26 июля на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Дипломаты обменялись мнениями по актуальным вопросам развития отношений между Москвой и Анкарой, а также обсудили взаимодействие двух государств на различных международных площадках.

«Затронут график предстоящих двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях», — уточняется в публикации.

25 июля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время идет активная подготовка к визиту президента РФ Владимира Путина в Турцию. Но, по словам представителя главы государства, точная дата поездки пока не определена.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган лично пригласил российского коллегу посетить Анкару. Это произошло 3 июля во время их встречи в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане.

Ранее Эрдоган признался, что не во всем согласен с Путиным.