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Лавров встретился с главой МИД Индии

Лавров провел встречу с главой МИД Индии на полях мероприятий АСЕАН в Лаосе

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МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщили в Telegram-канале российского дипломатического ведомства.

Министерство опубликовало фото со встречи. На нем Лавров и Джайшанкар приветствуют друг друга рукопожатием.

25 июля Лавров прибыл в Лаос для участия в мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В столице страны у него были запланированы встречи на уровне министров иностранных дел в трех форматах: Россия — АСЕАН, Восточноазиатский саммит (ВАС) и Региональный форум АСЕАН по безопасности (АРФ).

В этот же день у главы МИД России состоялась встреча со вторым министром иностранных дел Брунея Эриваном Юсофом. До того, как начать официальную часть разговора, российский дипломат обратил внимание на большое число женщин среди представителей Брунея.

26 июля во Вьентьяне прошла встреча Лаврова и главы МИД Турции Хакана Фидана. В начале переговоров российский министр поинтересовался у коллеги, когда тот приехал.

Ранее РФ и АСЕАН приняли совместное заявление.

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