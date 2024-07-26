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Пермский экс-министр умер во время отдыха

Ura.ru: пермский экс-министр Черемушкин умер возле бара в Екатеринбурге

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gosnadzor.ru

Экс-министр природных ресурсов, глава Западно-Уральского управления Ростехнадзора Константин Черемушкин умер рядом с баром Fjord в Екатеринбурге, где отдыхал со своими сыновьями. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

«Черемушкин отдыхал в заведении на ул. Пушкина, 7 со своими сыновьями», — рассказал он.

По словам источника, экс-министру стало плохо, он вышел на улицу, где сел на лавочку.

«И там скончался», — сказал собеседник.

Данную информацию подтвердили в Западно-Уральском Ростехнадзоре. Черемушкин руководил управлением с 2017 года.

До этого стало известно, что бывший заместитель министра иностранных дел РФ Анатолий Потапов умер после скоротечной болезни в возрасте 81 года. В разные периоды жизни Потапов был замглавы МИД РФ, заместителем министра по делам СНГ, чрезвычайным и полномочным послом РФ в Болгарии, а также занимал руководящие посты в администрации президента.

Ранее умер зампредседателя Совета министров РСФСР Сайкин.

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