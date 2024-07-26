В ЕК заявили, что Украина не получит доходы от активов России напрямую

В Еврокомиссии (ЕК) заявили, что Украина не получит доходы от активов России напрямую. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ с разъяснениями ЕК об использовании средств.

«Эти деньги будут направлены через Европейский фонд мира и фонд поддержки Украины для поддержки украинских военных возможностей и реконструкции страны», — пояснили в Еврокомиссии.

Средства Европейского фонда мира используются в качестве компенсаций странам ЕС за поставки оружия Киеву, а деньги из фонда поддержки Украины в числе прочего для оплаты поставок электрогенераторов.

24 июля агентство Bloomberg сообщало, что ЕС представил государствам-членам два варианта замораживания активов Центробанка (ЦБ) России на более длительный срок. Данный шаг в объединении объяснили стремлением продемонстрировать США гарантию компенсации обещанного Украине кредита в размере $50 млрд на восстановление страны, который планируется финансировать из доходов от замороженных средств российского ЦБ.

22 июля верховный представитель Еврокомиссии по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что первый транш из доходов от активов РФ будет перечислен ЕК в начале августа.

Ранее послы ЕС согласовали €4,2 млрд бюджетной помощи Киеву.