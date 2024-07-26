«Единая Россия» предложила Путину кандидатов на пост главы Крыма

Генеральный совет партии «Единая Россия» предложил президенту Владимиру Путину на посты глав Крыма, Ингушетии и Кабардино-Балкарии кандидатуры Сергея Аксенова, Махмуд-Али Калиматова и Казбека Кокова. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на врио секретаря генсовета Владимира Якушева.

Глав этих регионов будут выбирать депутаты региональных парламентов. Выборы главы Ингушетии пройдут 8 сентября, избрание глав Крыма и Кабардино-Балкарии состоятся не позднее 23 октября.

Якушев отметил, что каждая из парламентских партий может направить президенту до трех кандидатур.

«Генсовет партии принял решение поддержать главу Крыма Сергея Аксенова, Ингушетии — Махмуд-Али Калиматова и Кабардино-Балкарии — Казбека Кокова», — сказал он.

Якушев отметил, что все кандидаты входят в высший совет партии и пользуются доверием жителей вверенных им регионов.

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