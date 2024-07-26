Украинские власти Закарпатья, где проживают этнические венгры, готовы к сотрудничеству с Будапештом, однако Киев позиционирует Венгрию как политического противника из-за ее мирной инициативы. Об этом заявил политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан, слова которого передает агентство MTI.

«Закарпатское украинское руководство было бы открыто к сотрудничеству с Венгрией, но Киев ведет войну и хочет победить русских. Киевские политики идентифицируют Венгрию как политического противника из-за ее мирной позиции», — заявил Балаж Орбан.

5 июля после визита в Киев премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. В числе других тем они обсудили пути урегулирования конфликта на Украине.

8 июля премьер Венгрии побывал в Пекине, где заявил, что Будапешт выступает за сотрудничество ЕС и КНР.

После Китая Орбан направился в Вашингтон на саммит НАТО, позже он встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

В Евросоюзе мирная миссия Орбана вызвала крайнее неприятие многих находящихся у власти политиков.

Ранее Зеленский высказал недовольство тем, что Орбан не уведомлял его о планах своих поездок.