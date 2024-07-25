Фарион предложили посмертно присвоить звание Героя Украины

Правительство Украины попросили присвоить бывшему депутату Верховной рады Ирине Фарион, убитой в результате покушения во Львове, звание «Героя Украины», передает «Страна.ua». По информации издания, петиция с соответствующим призывом появилась на онлайн-портале кабмина.

В документе предлагается наделить Фарион одной из высших государственных наград посмертно. При этом издание не отмечает, чем именно авторы инициативы мотивируют необходимость предоставления бывшему украинскому депутату, профессору Национального университета «Львовская политехника» данного звания.

Покушение на экс-депутата Рады произошло 19 июля. Фарион выстрелили в область виска около ее дома. Врачи не смогли ее спасти. Ответственность за убийство экс-депутата Верховной рады Украины взяла на себя неонацистская группировка National-Socialism/White Power (запрещена в России как террористическая). Фарион получила особую известность за критику в отношении украинцев, использующих русский язык. В частности, бывший депутат Рады не считала украинцами бойцов ВСУ, говорящих по-русски.

Ранее стало известно имя подозреваемого в убийстве Ирины Фарион.