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Трамп рассказал, почему Байден снялся с выборов

Трамп связал выход Байдена из предвыборной гонки с переворотом в Демпартии

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Reuters

Президент США Джо Байден решил отказаться от своих планов по переизбранию из-за внутренней ситуации в Демократической партии, считает бывший глава Белого дома Дональд Трамп. В интервью Fox News он заметил, что демократы фактически сместили собственного кандидата.

«Это был переворот. Они не хотели, чтобы он баллотировался. Он сильно упал в опросах, и они думали, что он проиграет. Они пришли к нему и сказали: ты не можешь выиграть гонку», — пояснил Трамп.

Он добавил, что на публику представители Демократической партии были милы с Байденом, но закулисами вели себя достаточно жестко по отношению к политику. Трамп подчеркнул, что последующее обращение президента США к нации, в котором он заявил о выходе из гонки в пользу «нового поколения», было ужасным.

«Он выглядел так, будто у него были проблемы <...> Это была нехорошая речь», — резюмировал экс-президент США.

Ранее речь Байдена после снятия с выборов назвали «лживым кошмаром».

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Выборы в США — 2024
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