Политологи назвали кампанию по выборам губернаторов этого года одной из самых спокойных

Действующие губернаторы российских регионов пользуются поддержкой избирателей. На это играют результаты их работы за весь срок и прямая поддержка президента России Владимира Путина. К такому выводу пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Выборы 2024: губернаторские кампании в условиях феномена супербольшинства», состоявшегося в информационном центре «Известия».

По мнению президента коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, кампания по выборам губернаторов 2024 года стала одной из самых спокойных в истории российских выборов.

«Оппозиционные партии не рвутся в бой. Вероятность, что все 13 губернаторов изберутся в первом же туре — близка к 100%», — отметил эксперт.

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков констатировал, что в России сохраняется консолидация вокруг лидера и флага.

Он подчеркнул, что эксперты впервые сталкиваются с таким длительным процессом мобилизации вокруг главы государства.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский отметил высокое желание россиян участвовать в выборах.

Судя по результатам региональных опросов, проведенных ВЦИОМ, россияне хорошо подмечают текущую деятельность руководства регионов. Социологи отмечают высокий уровень интереса к выборам и высокий уровень декларируемой явки.

Руководитель департамента политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов констатировал, что сегодня ключевой запрос избирателей связан с развитием территорий.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что кампания по выборам губернаторов говорит о высокой политической устойчивости в России.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин назвал особенностью этих выборов, что президент фактически «делегирует» свою легитимность кандидатам в губернаторы.

«Поэтому вопросов о прозрачности, честности и правомерности быть не должно», — заключил Данилин.

В Единый день голосования в сентябре россияне будут выбирать 21 губернатора и 13 законодательных собраний. По итогам выборов будет распределено 35 тыс. депутатских мандатов.

В региональных репрезентативных опросах ВЦИОМ участвовали 1,6 тыс. респондентов в каждом регионе. Предельная погрешность — 2.5%.

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) проводил опрос 1,2 тыс. респондентов в Самарской области с 9 по 18 июля методом поквартирного опроса, погрешность не превышает 3.6%.

В Хабаровском крае ФОМ проводил телефонный опрос с 15 по 16 июля. В нем участвовало более 1,2 тыс. респондентов от 18 лет и старше, погрешность не превышает 3.8%.