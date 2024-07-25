Украина не получит передышки на поле боя, поэтому ей следует поторопиться с переговорами, так как она не получит ничего лучше условий для урегулирования конфликта, которые ранее выдвинул президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

Дипломат напомнил, что Киев недавно заявил о готовности к переговорам. Эта позиция отвечает интересам РФ, для которой является наиболее предпочтительным дипломатический метод решения конфликта, сказал постпред.

По его словам, Россия «никогда не отказывалась от переговоров, их, при науськивании своих западных спонсоров, отвергали Зеленский и его клика».

Небензя призвал Украину поторопиться с переговорами, поскольку Вооруженные силы РФ не дадут украинской армии передышки на поле боя. Лучше условий для завершения конфликта, предложенных Путиным, Киеву не удастся получить, подчеркнул он.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность проведения мирных переговоров с Путиным, несмотря на действующий в стране запрет на такого рода диалог. Украинский лидер пояснил, что обсуждение урегулирования конфликта может состояться в рамках очередного «мирного саммита».

14 июня на встрече с руководством министерства иностранных дел Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в НАТО.

Ранее политолог объяснил, что именно побудило Киев заговорить о переговорах.