Путин внес изменения в состав президиума Госсовета

Президент РФ Владимир Путин внес изменения в состав президиума Государственного совета, включив в него несколько новых глав регионов. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале официального опубликования правовых актов.

Так, в президиум вошли временно исполняющие обязанности губернаторов Тульской и Самарской областей Дмитрий Миляев и Вячеслав Федорищев. Кроме того, туда включили губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, губернатора Рязанской области Павла Малкова, главу Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, губернатора Архангельской области Александра Цыбульского и губернатооа Калужской области Владислава Шапшу.

При этом Путин исключил из состава президиума Госсовета своего советника Игоря Левитина, бывшего губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, глав Алтайского края и Новосибирской области Виктора Томенко и Андрея Травникова, а также главу Минпромторга Антона Алиханова и министра энергетики Сергея Цивилева.

23 июля Путин внес изменения в состав Госсовета, включив в него врио глав девяти регионов. Согласно распоряжению лидера страны, в Госсовет вошли врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных, Хабаровского края Дмитрий Демешин, Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук, Тульской области Дмитрий Миляев, Кемеровской области Илья Середюк, Самарской области Вячеслав Федорищев, Вологодской области Георгий Филимонов, Курской области Алексей Смирнов и врио главы республики Алтай Андрей Турчак.

Указ о создании Госсовета Путин выпустил в 2010 году. До 2020 года существование Госсовета регламентировалось только этим указом, но потом право президента собирать совет было закреплено в Конституции РФ. Госсовет — совещательный орган, который содействует реализации полномочий президента по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Председателем Госсовета является Путин, который формирует состав совета — утверждает список чиновников, которые будут давать ему рекомендации и помогать с принятием решений по управлению государством.

Ранее Путин обновил состав комиссии по военно-техническому сотрудничеству.