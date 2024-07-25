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Патрушев раскрыл планы НАТО в Мировом океане

Патрушев заявил, что НАТО хочет превратить Мировой океан в сферу своего влияния

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Павел Бедняков/РИА Новости

Страны Североатлантического альянса увеличивают количество военно-морских баз за пределами своих границ, пытаясь превратить Мировой океан в сферу своего влияния. Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

«Продолжая дерзко увеличивать число военно-морских баз за пределами своих территорий, страны НАТО стремятся ограничить национальные интересы суверенных государств и превратить Мировой океан в сферу своего контроля и влияния», — сказал Патрушев.

24 июля он заявил, что Запад наращивает военно-морское присутствие в Мировом океане. По его словам, это касается, в том числе и акваторий, непосредственно прилегающих к территории РФ. Помощник президента РФ отметил, что напряженность в Мировом океане только возрастает и Россия обязана укреплять свой военно-морской флот.

До этого Патрушев назвал фейком статьи западных медиа о том, что РФ якобы планирует устроить диверсии на объектах инфраструктуры европейских стран в Северном море.

Ранее Патрушев объяснил, почему Запад лжет о желании РФ воевать с НАТО.

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