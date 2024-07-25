В России планируют создать средства защиты против безэкипажных судов

Президент России Владимир Путин поручил создать морские роботизированные комплексы для борьбы с безэкипажными судами. Об этом сообщил помощник главы государства Николай Патрушев, курирующий вопросы морской политики в интервью «Российской газете».

«Глава государства обозначил направления создания перспективных систем и образцов вооружения, военной и специальной техники», — сказал Патрушев.

Помощник президента отметил, что сейчас в России наступает новый этап развития Военно-морского флота (ВМФ) России. В процессе выполнения поставленных задач стране предстоит обеспечить такое качество отрасли, которое позволит определить технические возможности других государств.

Военно-морской флот России включает в себя Балтийский флот, Черноморский флот, Северный флот и Тихоокеанский флот, а также Каспийскую флотилию.

Также Патрушев рассказал, что президент России дал поручения по развитию российского кораблестроения. Это необходимо для обеспечения обороны и безопасности РФ.

В конце июня Путин потребовал от Минобороны РФ представить доклад о долгосрочной концепции развития ВМФ России. По мнению президента, она является основой, отталкиваясь от которой предстоит верстать ближайшие и долгосрочные планы.

Ранее Путин рассказал о планировании гособоронзаказа на корабли.