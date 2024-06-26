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Путин рассказал о планировании гособоронзаказа на корабли

Путин: гособоронзаказ на корабли нужно спланировать до середины века

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия должна спланировать государственный оборонный заказ на корабли как минимум до середины столетия. Об этом сообщает ТАСС.

Путин подчеркнул, что кораблестроение является сложной, высокотехнологической отраслью, которая оперирует планами на 10, 20 и более лет.

Он отметил, что при формировании госзаказа необходим горизонт планирования не менее чем до середины века, что должно позволить просчитать и обеспечить серийный выпуск текущих типов кораблей, а также гарантировать переход на следующие поколения военно-морской техники.

До этого Путин заявил, что военно-морской флот России год от года получает все больше военных кораблей и судов.

Также политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян заявил, что военно-морской флот давно играет особую роль в истории России.

По словам Аджамяна, специальная военная операция продемонстрировала необходимость дополнительной защиты кораблей от надводных и подводных беспилотных аппаратов.

Ранее президент Кубы поднялся на борт российского корабля.

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