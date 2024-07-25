Лавров призвал РФ и КНР вместе защищать суверенитет Юго-Восточной Азии

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заявил, что Россия и Китай должны вместе противодействовать вмешательству внешних сил в дела Юго-Восточной Азии. Его слова передает РИА Новости.

Он заявил, что многосторонние площадки, включая АСЕАН, имеют важное значение.

«У нас единая позиция — мы должны делать все, чтобы не позволить ее разрушить.<…> Сообща противодействовать вмешательству внерегиональных сил в дела Юго-Восточной Азии и вносить свой вклад в благополучие и процветание», — сказал Лавров.

Министр добавил, что обсуждал эту тему на встрече с коллегой из Лаоса и считает важным продолжать его.

25 июля Лавров прибыл в Лаос для участия в мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. На полях мероприятия глава внешнеполитического ведомства РФ и второй министр иностранных дел Брунея Эриван Юсоф провели встречу.

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