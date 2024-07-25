Вице-мэра Хабаровска захотели уволить ради «профессионала»

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин потребовал уволить вице-мэра Хабаровска Игоря Михайловского, чтобы на его место пришел «максимально профессиональный человек». Такое заявление глава региона сделал в своем Telegram-канале.

Глава региона раскритиковал работу городской администрации по благоустройству, содержанию дорог и выделению участков земли для участников военной операции на Украине.

Губернатор отметил, что с 2018 года доходы бюджета города увеличились на 47,5%, а расходы на благоустройство стали падать. Например, в период с 2020 по 2024 год содержание дорог начало обходиться на 26% меньше, уточнил врио главы края. По словам Демешина, эти статьи бюджета должны увеличиваться.

«И при всем при этом в мэрии не забывают про себя. Расходы на ее содержание выросли на 26,9% с 2018 года. Власть не должна врать людям, а должна нести перед ними ответственность за свои действия», — заключил губернатор.

Игорь Михайловский занимает пост вице-мэра города, первого заместителя мэра по экономическим вопросам. Заммэра курирует инвестиционное и экономическое развитие, а также благоустройство региона.

Демешин стал врио губернатора Хабаровского края в мае 2024 года, так как предыдущий глава региона Михаил Дегтярев перешел на пост министра спорта России. Нынешний и.о. губернатора в прошлом занимал должность замгенпрокурора России, курировал Алтайский край и Республику Алтай.

Досрочные выборы губернатора Хабаровского края намечены на 8 сентября. В этот день жители региона также выберут депутатов краевой законодательной думы восьмого созыва.

Ранее в Коврове чиновник обвинил автомобилистов в краже денег, предназначенных для ремонта дорог.