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Чиновник обвинил автомобилистов в краже денег, предназначенных для ремонта дорог

Во Владимирской области чиновник обвинил автомобилистов в проблемах с дорогами

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kovrovsegodnya.ru

Новый начальник управления городского хозяйства Коврова Сергей Волков обвинил в краже автомобилистов, которые отсуживают компенсации за поврежденные на плохих дорогах машины. Об этом пишет издание GorodKovrov.

По словам чиновника, недавно заступившего на свой пост, жители Коврова сами виноваты в том, что ямы на дорогах не ремонтируются. Ведь в городском бюджете не хватает денег, а причина этому — водители, которые обращаются в суд, чтобы возместить ущерб, полученный из-за некачественного дорожного покрытия.

«Я пришел на данную должность не так давно, приступил к исполнению своих обязанностей, и мне стало очевидно, что у нас идет фактически расхищение денежных средств посредством того, что люди пытаются нажиться на тех ямах, которые существуют», — заявил Волков на брифинге.

Чиновник уверен, что пострадавшие водители предпочитают нанимать для оценки ущерба нечистоплотных экспертов, после чего подают иски против управления городского хозяйства на десятикратно завышенную сумму. В мэрии собираются начать борьбу с автомобилистами, которые занимаются «расхищением казны».

«Мы мониторим соцсети, видим, молодежь пишет: «Надо мне поменять колеса, где у нас ямы, давайте я туда выеду и таким образом проведу свое обогащение». Это движение надо останавливать. Мы найдем выход на контролирующие органы, все это будет жестко пресекаться. Надеюсь нас поддержит прокуратура. Мы готовы признать вину, но в той степени, в которой виноваты. Мы все выплатим, но в разумных пределах, не надо наживаться на казне», — заключил начальник УГХ.

Ранее главного дорожника Челябинска задержали по подозрению во взятке.

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