Песков анонсировал встречу Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин в скором времени проведет встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время брифинга.

Представитель Кремля пообещал, что о деталях встречи будут информировать своевременно.

25 июля Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Как сообщали в БелТА, белорусский лидер прилетел в Санкт-Петербург, чтобы обсудить с Путиным актуальные вопросы в развитии белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку дня.

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