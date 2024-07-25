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Большинство американцев опасаются фальсификации выборов

Опрос Heartland/Rasmussen: 62% жителей США опасаются фальсификации выборов

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CNP/AdMedia/Global Look Press

Более 60% жителей США обеспокоены потенциальными фальсификациями результатов ноябрьских выборов в стране. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Rasmussen Reports и аналитического центра Heartland Institute.

«Подавляющее большинство избирателей (62%) обеспокоены тем, что мошенничество повлияет на выборы 2024 года», — говорится в результатах исследования.

Отмечается, что почти 20% избирателей по всей стране и в колеблющихся штатах получили несколько избирательных бюллетеней по почте в ходе выборов 2020 года.

Как сообщается, американцы назвали экономические вопросы в США и проблему с нелегалами на границе с Мексикой главными темами, которые беспокоят жителей Соединенных Штатов.

Опрос проводился с 9 по 12 июля 2024 года. Погрешность исследования не приводится.

До этого сообщалось, что вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис опережает республиканца Дональда Трампа на два процентных пункта после того, как нынешний глава Белого дома Джо Байден вышел из гонки.

Ранее россияне ответили, следят ли они за президентскими выборами в США.

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