Россияне ответили, следят ли они за президентскими выборами в США

Почти четверть (23%) россиян не следят за президентскими выборами и политической ситуацией в США, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,7 тыс. человек.

Еще 55% опрошенных признались, что наблюдают за теми событиями, которые имеют значение для России. При этом 22% респондентов ответили, что следят за тем, какая политическая обстановка складывается в США, а также за предстоящими выборами.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. 21 июля действующий президент США Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей в качестве главы государства до конца нынешнего срока.

Позже в избирком США поступило уведомление о выдвижении Харрис в кандидаты на пост президента. За пять часов после объявления о выходе Байдена из президентской гонки демократы пожертвовали $27,5 млн на ее предвыборную кампанию.

23 июля агентство Associated Press сообщило, что Камала Харрис набрала достаточное число голосов делегатов для выдвижения кандидатом на пост главы государства от демократов.

Ранее Трамп заявил об уникальной возможности победы над двумя кандидатами от демократов.