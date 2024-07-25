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Политолог увидел у ЕС решение сокращать поддержку Украины

Политолог Глазунов: решение ФРГ о помощи Украине показательно для Европы

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Virginia Mayo/AP

Украина стала заведомо проигрышным мероприятием, в которое США и Европейский союз больше не хотят вкладываться. Об этом заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в интервью РИА Новости.

По его мнению, вслед за Германией другие страны Европы также начнут сокращать поддержку армии Украины. Агентство отмечает, что таким образом проект «Украина» сворачивается.

Глазунов напомнил, что действующий президент США Джо Байден отказался участвовать в выборах главы государства, то есть одержать победу вполне может республиканец Дональд Трамп, который выступает против любого финансирования Украины.

21 июля Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Позже в избирком США поступило уведомление о выдвижении Камалы Харрис в кандидаты на пост президента.

60-е по счету выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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