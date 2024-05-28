В ФСБ заявили, что Польша и страны Балтии развивают инфраструктуру НАТО у границ РФ

Польша и страны Балтии развивают инфраструктуру НАТО у российских границ. Об этом РИА Новости рассказал руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

«Мы наблюдаем активное оснащение вооруженных сил ряда европейских стран, прежде всего Польши и стран Балтии, современной боевой техникой и вооружением, развитие военно-полевой инфраструктуры НАТО на так называемом «восточном фланге», — поделился Кулишов.

Он добавил, что подобное развитие включает в себя строительство и модернизацию военных городков, тренировочных полигонов, баз хранения и снабжения для объединенных вооруженных сил стран НАТО.

До этого Кулишов говорил, что войска НАТО вблизи российской границы отрабатывают сценарий нанесения ядерных ударов по территории России.

По его словам, возле границы РФ наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, а также повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск блока.

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