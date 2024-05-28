Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ФСБ заявили, что Польша и страны Балтии развивают инфраструктуру НАТО у границ РФ

ФСБ: Польша и страны Балтии развивают инфраструктуру НАТО у границ РФ

close
100%
Dominika Zarzycka/Sipa USA/Reuters

Польша и страны Балтии развивают инфраструктуру НАТО у российских границ. Об этом РИА Новости рассказал руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

«Мы наблюдаем активное оснащение вооруженных сил ряда европейских стран, прежде всего Польши и стран Балтии, современной боевой техникой и вооружением, развитие военно-полевой инфраструктуры НАТО на так называемом «восточном фланге», — поделился Кулишов.

Он добавил, что подобное развитие включает в себя строительство и модернизацию военных городков, тренировочных полигонов, баз хранения и снабжения для объединенных вооруженных сил стран НАТО.

До этого Кулишов говорил, что войска НАТО вблизи российской границы отрабатывают сценарий нанесения ядерных ударов по территории России.

По его словам, возле границы РФ наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, а также повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск блока.

Ранее Нарышкин высказался об идее Макрона отправить войска НАТО на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами