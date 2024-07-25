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Асад объяснил зрелость России

Асад назвал встречу с Путиным актуальной на фоне событий в мире

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Сирийский президент Башар Асад на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле подчеркнул важность их встречи на фоне геополитической обстановки в мире. Политика цитирует РИА Новости.

«Учитывая все те события, которые сегодня происходят в мире и в целом в евразийском регионе, наша сегодняшняя встреча представляется весьма важной для обсуждения всех деталей развития этих событий», — сказал Асад.

Лидер Сирии также заявил, что его страну и Россию связывают доверительные отношения, которые государствам удалось сохранить, несмотря на внутриполитическую трансформацию двух стран, а также выпавшие на их долю испытания. По мнению Асада, это свидетельствует о зрелости народов РФ и Сирии.

Встреча Путина и Асада состоялась вечером 24 июля. Стороны обсудили ряд тем, включая ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, российский президент заявил, что у РФ и Сирии есть перспективные направления с точки зрения развития торгово-экономических связей.

Ранее в Кремле прокомментировали возможную встречу Эрдогана и Асада в Москве.

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